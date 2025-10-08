Misano è un caso: sempre più italiani e una stagione al top

Il caso Misano. In questo lembo di territorio affacciato sul mare viene stravolta la narrazione turistica che dai comuni della costa fino alla Regione si ascolta da mesi. Primo elemento: presenze in crescita. A Misano nei primi otto mesi il segno è positivo, + 1,8%, unico caso in provincia. Secondo: in luglio mentre in mezza Italia ci si fasciava la testa per gli ombrelloni vuoti a Misano si registrava un aumento delle presenze del 4,3%. Solo in agosto ci si avvicinati ai risultati dei vicini collezionando un passivo contenuto in -2,6%. Terzo punto: A Misano non cala il turismo italiano. anzi, accade il contrario con un +1,4% nei primi otto mesi. Qui non sono gli stranieri a fare tornare i conti visto che nei primi otto mesi arretrano, -1,6%. La particolarità è tale che in luglio le presenze italiane volano (lombardi +9,8%), e in agosto reggono (-0,5%), limitando l’ammanco di stranieri. Mentre le località della costa parlano di destagionalizzazione per far tornare i conti, a Misano accade il contrario. Nei tre mesi estivi (giugno, luglio e agosto) le presenze aumentano, passando da 627mila a 656mila, dati della Regione. "Siamo soddisfatti - dice il sindaco Fabrizio Piccioni -. Le fondamenta del risultato è la qualità complessiva in una destinazione a misura di vacanza, attenta alla domanda sempre in crescita sulla qualità ambientale, con servizi e clima famigliare che hanno sempre un appeal importante. Si aggiungono l’attività di Misano World Circuit col suo calendario che copre nove mesi l’anno e i tanti eventi sportivi".

a.ol.