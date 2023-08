Misano, emergenza asili nido "Liste di attesa sempre più lunghe"

"Liste di attesa sempre più lunghe per il nido", attacca Veronica Pontis, consigliere comunale della Lega a Misano. "Il Comune deve impostare da subito una concreta programmazione per il futuro. Al contrario nel triennale non c’è alcuna previsione di nuove strutture o ampliamenti". Da giorni ormai, fin da quando sono uscite le graduatorie per i posti disponibili al nido comunale d’infanzia e per quelli convenzionati al nido Boorman Ceccarini, le chiamate dei genitori in municipio si sprecano. Ad averne ricevute è stata anche il consigliere della Lega. "C’è agitazione perché quest’anno si è assistito a un numero alto di domande a fronte di un’offerta limitata". Prendendo la determina del Comune numero 582 si può leggere come i posti disponibili nella struttura comunale a Misano mare siano 39 divisi tra la sezione lattanti (13 posti), quella dei piccoli (3), i medi (4), i grandi (8) ed infine la sezione part time che può ospitare 11 bimbi. Una disponibilità che lascerà molte famiglie fuori dalla struttura pubblica. Infatti scorrendo la graduatoria relativa al solo asilo comunale si arriva fino a 79 famiglie in lista. Il Comune di Misano può usufruire anche di alcuni posti nella struttura convenzionata Boornam Ceccarini a Riccione, otto in tutto. Ma nella graduatoria pubblicata dal Comune relativa al solo nido intercomunale, ci sono 47 famiglie in attesa. "Quest’anno ci può essere stato un numero di richieste sensibilmente superiore al passsato – riprende Pontis -. Ciò non toglie che l’amministrazione deve affrontare il problema in ottica futura per dare una risposta a un bisogno crescente che non riguarda solo la zona mare. Sarebbe importante identificare una struttura nido anche nella parte collinare per dare una migliore risposta al territorio. Nel prossimo consiglio presenteremo una mozione per chiedere azioni immediate alla giunta".

Andrea Oliva