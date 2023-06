Misano fa collezione di Bandiere

La Bandiera Blu sventola su Misano. Il vessillo per le località che si distinguono per qualità delle acque e per l’elevato standard di sicurezza e servizi, è stato issato sul pennone di piazzale Roma. Il sindaco Fabrizio Piccioni ha sottolineato come l’ottenimento della Bandiera Blu per il 38° anno consecutivo rappresenta motivo di grande orgoglio, nonché un risultato collettivo. "Senza l’impegno delle associazionie degli operatori di spiaggia non si raggiungerebbe questo risultato". Piccioni ha ricordato che Misano può fregiarsi della Bandiera Gialla, che valuta l’impegno nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Ha infine annunciato che l’8 luglio ci sarà la consegna della Bandiera Verde assegnata da 2.903 pediatri alle località che rispettano precisi requisiti i servizi per le famiglie, la massima sicurezza e l’intrattenimento. La cerimonia si è chiusa con il ricordo di Pasqualina Pala e Giosuè Nanni.