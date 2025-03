Misano fa il pieno di eventi. In primavera arriva il primo. Oktoberfest all’italiana

Tradizione, enogastronomia, musica, cultura e sport per una primavera da vivere a Misano. Il sindaco Piccioni e l’assessore Marco Dominici hanno presentato il calendario agli operatori economici. "Abbiamo voluto presentare il calendario di primavera in anticipo per far sì che i nostri operatori possano organizzarsi e sfruttarlo al meglio per promuovere le proprie attività" spiega Dominici. "Agli eventi tradizionali si aggiunge una novità importante, il Fruhlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di primavera in Italia che crediamo possa rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio".

Si parte il 5 e 6 aprile, con la tradizionale Festa della Segavecchia e la sfilata di carri allegorici, spettacoli musicali, Luna Park, mercatini ed infine il falò della ‘Vecchina’. Il 13 aprile la sfilata di moto storiche e mercatino a cura del Moto Club Misano in centro. Nel weekend di Pasqua i mercatini, il concerto dei Revolution il 20 alle 21 in piazza Repubblica.

Dal 30 aprile all’11 maggio Misano si trasformerà in un angolo di Baviera con il Fruhlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di primavera in Italia. Un evento unico che unisce tradizione, cultura e gastronomia tirolese con il calore e l’ospitalità della Romagna. Il tutto in uno stand di oltre 2mila metri quadri, allestito all’Arena 58.

Dal 17 al 18 maggio tornerà Happy Days, il Misano Vintage Festival, e il 24 e 25 maggio Hello Spring, la grande esposizione di artigiani e produttori di piante e fiori. Infine dal 31 maggio al 2 giungo tornerà il cibo di strada nell’International Street Food al Parco Mare Nord.