Misano festeggia il record. In 164mila al Gran premio: "Mai così tanti spettatori". Parata di vip in tribuna

Una domenica ’bestiale’ a Misano. Doveva essere una giornata da urlo e così è stato. Nemmeno il maltempo ha guastato la festa del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sono stati 163.558 gli spettatori che hanno assistito alle gare del Motomondiale sul circuito ‘Marco Simoncelli’: 28.646 nella giornata di venerdì, altri 45.234 sabato e ben 89.678 ieri. Superata ampiamente l’affluenza di un anno fa (141.056), battuto il precedente record del 2018. "È stata per noi Un’edizione straordinaria, all’altezza delle migliori tra i 20 gran premi consecutivi che abbiamo organizzato a Misano – sottolineano in coro San Marino, i Comuni della Riviera, la Regione e l’autodromo di Misano – E sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi (ieri per chi legge) abbiamo superato i 2 milioni di spettatori. Traguardo rallentato solo nel 2020 e 2021, a causa della pandemia, ma poi tornato a crescere fortemente"

Come al solito parata di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a Misano, in tribuna e nei paddock: da Valentino Rossi ad Andrea Dovizioso e Kimi Antonelli (che l’anno prossimo correrà con Mercedes in F1) passando per la schermitrice Francesca Palumbo, argento alle Olimpiadi di Parigi, e ancora gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese, gli attori Leo Gassman, Nicolas Vaporidis, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Desirée Popper. Sul traguardo ci ha pensato il rapper Emis Killa a sventolare la bandiera a scacchi. Una giornata indimenticabile, ma con qualche nota stonata. Come i fischi del pubblico a Marc Marquez, vincitore della gara di Motogp, durante la premiazione. E non è la prima volta che accade qui a Misano. Vere e proprie ovazioni per ’Pecco’ Bagnaia e i piloti di casa Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, che stava quasi per buttarsi tra la folla. E il 22 si replica, con il secondo Gran premio a Misano.

Inevitabili i disagi alla viabilità, ma a Misano la situazione alle 17 era già rientrata nella normalità. Più problemi a Riccione per chi era diretto in autostrada, già intasata da chi rientrava dalle vacanze. File lungo la Statale 16 fino a Rimini, ma alle 18 i semafori erano già stati tutti riattivati.