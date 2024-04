Misano, frattura nel centrodestra Pontis: "La Lega appoggia Tonini"

"Scendo in campo con Tonini". Veronica Pontis, consigliere comunale e iscritta alla Lega, rompe gli indugi e lancia un messaggio al resto del centrodestra.

Pontis, cosa sta accadendo al centrodestra?

"Facciamo una premessa. Il progetto con Tonini non è di oggi. È da oltre un anno che si ragiona sul miglior progetto a cui portare il nostro contributo. Abbiamo accolto l’invito di Marcello ragionando su competenze e persone, non sulle bandiere. Abbiamo scelto di appoggiarlo per portare un reale cambiamento a Misano".

Parla al plurale, la Lega è con lei?

"Sono stata eletta cinque anni fa in una lista civica, da due anni sono iscritta alla Lega. Sia Morrone che la Raffaelli mi hanno lasciato libertà di azione sul territorio per trovare la miglior proposta, considerando il fatto che avevo deciso di non ricandidarmi a sindaco. La libertà che mi è stata concessa l’apprezzo molto perché si è lasciato lavorare chi conosce il territorio e non si è pensato alle alleanze e alle bandiere. L’obiettivo è dare una reale alternativa alla città".

Ma Fratelli d’Italia sta cercando di fare un’altra lista.

"Non devo essere io a dire a Fdi cosa fare. Ma sia chiaro che la loro lista non rappresenta il centrodestra. Se avranno un candidato, che sia Mignani o Pensalfini, non sarà il candidato del centrodestra".

Pensa che gli elettori di centrodestra voteranno Tonini?

"Penso che a livello locale sia arrivato il momento di superare le bandiere, non hanno senso. L’elettorato misanese è per la maggior parte di centrodestra, se guardiamo alle politiche nazionali. Ma alle comunali vinceva il centrosinistra. Contano le persone, e nel progetto di Tonini ci sono. Quando si elegge il sindaco, i misanesi guardano alle persone".

Anime differenti in una stessa lista non la spaventano?

"No. Guardiamo a cinque anni fa. Nella lista di Cecchetto c’era una pluralità di sensibilità, ma arrivò a insidiare Piccioni".

Ma dopo le elezioni le divisioni emersero.

"Questo progetto è forte, con individui che hanno competenze. Tonini ha le mani libere, non deve rendere conto a nessuno e non verrà richiamato da alcun partito. Mentre Piccioni ha la tessera del Pd. Possiamo liberare Misano dopo 80 anni di amministrazioni di sinistra".

In quegli 80 anni una piccola parentesi se l’è ritagliata lo stesso Tonini.

"Ripeto, Tonini non ha tessere ed ha le mani libere. Inoltre non intendo dire che va tutto male. Il nostro obiettivo è svegliare Misano. Si può fare meglio e di più. Non dobbiamo rimanere un luogo tra Riccione e Cattolica".

Andrea Oliva