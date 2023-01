Misano ha fatto dieci: apre un altro cantiere

"Abbiamo fatto dieci". Il Comune di Misano brinda al decimo cantiere pubblico aperto. Un superlavoro che dovrà avanzare in modo serrato se non si vorrà avere una località con cantieri aperti quando gli hotel apriranno per la bella stagione. Il decimo cantiere aprirà oggi in via dei Montefeltro, nella frazione di Scacciano. Qui le ruspe entreranno in azione per ripristinare i marciapiedi. L’intervento si va a sommare a quelli aperti in città. Il più impattante è il nuovo lungomare, la cui prima parte dovrebbe concludersi entro l’estate. Operai e mezzi stanno lavorando al nuovo ingresso di Portoverde. Altre squadre sono al lavoro sul lungomare per velocizzare le operazioni. Sono entrati nel vivo anche i lavori per la costruzione della nuova rotatoria sulla statale Ss16 all’incrocio con via Grotta. Altra opera strategica per la viabilità che per essere efficace e non un problema dovrà essere terminata quando aprirà la vera e propria stagione turistica. Spostandosi sempre nella zona mare questa settimana partirà il cantiere per la realizzazione del nuovo palazzetto in via Rossini, dopo i lavori fatti in precedenza nelle aree esterne. Nel frattempo sono diversi i cantieri aperti lungo le strade provinciali per la messa in sicurezza delle varie zone. Per citarne alcuni c’è il nuovo percorso pedonale tra Misano Monte e Scacciano, l’attraversamento e breve tratto di ciclabile sulla Sp35 all’incrocio con via Ca’ Rastelli, e la nuova ciclabile in via Scacciano.

Sta ospitando operai anche la frazione Belvedere dove i lavori prevedono interventi sui marciapiedi. Infine sono riprese le operazioni sul tanto atteso sottopasso di via Grotta, per completare la bretella tra il casello di Riccione e Villaggio Argentina. I lavori sono stati bloccati per mesi dopo le verifiche chieste da Società autostrade sui cantieri aperti tra Rimini e Misano appunto. Verifiche arrivate dopo la morte di un automobilista per un incidente a ridosso del cantiere per la costruzione della rande rotonda a Rimini sulla Ss16. "Stiamo mettendo in campo un grande sforzo per migliorare la sicurezza della nostra città e per dotarla di servizi sempre più al passo con i tempi" chiude il sindaco Fabrizio Piccioni.

Andrea Oliva