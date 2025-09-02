Misano, hotel pieni a settembre: "La nostra stagione non si ferma"

Un settembre pesante per gli albergatori misanesi. "Per noi questo mese è diventato molto importante nel bilancio dell’intera stagione, e potrebbe risollevare un mese di luglio che ha mostrato diverse criticità". Massimo Leardini, presidente Aia, è fiducioso. "In questi giorni prosegue l’evento dedicato al pattinaggio, che di anno in anno cresce a livello numerico. Poi nel weekend attendiamo l’Ibf, l’Italian Bike Festival che fa registrare grandi numeri (un anno fa nei tre giorni dell’evento furono circa 57mila ndr). Tutti gli hotel della città saranno aperti e credo che andremo avanti così fino alla MotoGp, che cadrà nel weekend tra il 12 e il 14 settembre. Attendiamo molti stranieri che di solito soggiornano per buona parte della settimana, non solo nel weekend". Con l’apertura delle scuole gli hotel di Misano non chiuderanno come accadrà in tante altre località romagnole. "La Spartan Race arriverà il fine settimana successivo e le iscrizioni sono in crescita, dunque siamo ottimisti. Gli eventi in questa fase della stagione sono fondamentali per poter programmare le aperture, e se anche li meteo fosse clemente allora avremmo un settembre molto significativo in termini di presenze dopo un agosto in cui tutto sommato ci siamo difesi". Ma "per poter far crescere gli eventi e farne arrivare altri servono infrastrutture. Bene il nuovo palazzetto, ma dobbiamo andare avanti. E serve un collegamento diretto tra il circuito e la zona mare".

Andrea Oliva