Misano, il nome di Tonini divide il centrodestra

A Misano il centrodestra non ha ancora trovato la quadra, così Marcello Tonini si è mosso costituendo un gruppo deciso a sostenerne la sua candidatura a sindaco. L’idea di vedere l’ex direttore generale dell’Ausl Romagna, e storico politico della sinistra misanese già assessore alla Cultura negli anni Novanta, è molto più di una suggestione. Il 21 gennaio Tonini era uscito allo scoperto dicendo di essere pronto a candidarsi. Da quel giorno i contatti con i partiti di centrodestra sono proseguiti senza che da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia arrivassero segnali definitivi sulla scelta da fare. Questo perché il centrodestra a Misano soffre in rappresentanza. Tolta la Lega, che oltre ad avere una tradizione storica all’opposizione può contare sulla consigliera ed ex candidata Veronica Pontis, gli azzurri e FdI hanno una rappresentanza ridotta. Inoltre la ricerca da parte del partito della Meloni di nomi forti per costituire una lista e presentare un candidato non sarebbe ancora andato a segno. Una condizione che pare abbia portato Tonini a muovere i primi passi verso la discesa in campo. L’ex direttore ha deciso che i tempi stringono e un progetto va costruito subito senza attendere che nel centrodestra risolvano le proprie divergenze. Se a livello provinciale i tre partiti dialogano, a Misano leghisti e FdI devono smaltire vecchie ruggini. Tanto per cominciare, alle ultime elezioni erano divisi con il Carroccio a sostenere la Pontis e la destra con Cecchetto. Tensioni che hanno portato a scontri pesanti, denunce e scorie difficili da digerire anche dopo cinque anni.

Una condizione che non aiuta a prendere una decisione soprattutto in mancanza di un nome politico forte da sostenere, riconducibile al centrodestra. Quanto è bastato a Tonini per rompere gli indugi. In casa Lega la sua candidatura ha già diversi sostenitori. FdI è invece critica, ma senza alternative rischia di trovarsi isolata. In altri termini non ci sarà un altro Cecchetto a cui aggrapparsi. E’ questa l’opportunità che l’ex direttore dell’Ausl potrebbe sfruttare per convogliare su di sé un fronte molto eterogeneo, ma numeroso, che pesca dalla sinistra alla destra. Cinque anni fa il centrodestra perse perché divise i voti tra due candidati: Cecchetto e Pontis. Se il candidato fosse unico, la partita da giocare con Fabrizio Piccioni e il centrosinistra sarebbe diversa. Ma bisognerebbe convincere l’elettorato di destra a votare chi per anni è stato un politico dall’altra parte della barricata.

Andrea Oliva