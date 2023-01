Misano, la maratona fa il pieno

Se in inverno le moto restano ai box, a correre in pista ci pensano i maratoneti. La Misano Marathon ha portato poco meno di un migliaio di atleti in pista colorando l’asfalto nonostante le temperature rigide. Quattro erano le distanze su cui cimentarsi nel circuito lungo 4.260 metri. Si partiva con la mezza maratona di 21 chilometri per passare alla maratona di 42,195 chilometri ed infine la sfida dei 58 chilometri della gara dedicata a Marco Simoncelli. Alle premiazioni era presente Paolo Simoncelli, papà del Sic e presidente della Fondazione Simoncelli a cui è stato devoluto l’intero incasso della Junior Run.