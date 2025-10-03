Misano la prende con filosofia: parte Ecce Homo

"L’immagine della rassegna filosofica è un bambino sulla croce con del filo spinato. È un richiamo a quanto sta accadendo nel mondo, in modo particolare a Gaza. Vogliamo porre l’attenzione sull’uomo e sul suo stare al mondo oggi". Gustavo Cecchini è il curatore di Ecce Homo che prenderà il via stasera.

Cecchini, come sta cambiando l’uomo?

"Viviamo tempi inquieti e non sappiamo più distinguere il bene dal male. Andremo a chiedere ai relatori se dentro di noi sono rimaste briciole di etica per non diventare anime perse".

Dove nasce lo smarrimento?

"È sparita la dimensione collettiva ed è rimasta quella individuale".

Confronto e politica, nel suo significato originario, cosa manca di più?

"Ormai o è bianco o è nero, viene a mancare la fase del discernimento, e questo sta accadendo a livello globale. In tutto questo i social stanno giocando un ruolo esplosivo.Negli ultimi anni sono una cassa di risonanza per la rabbia e il risentimento".

Ma sono anche gli strumenti con cui comunicano politici e capi di governo…

"Appunto, ma comuncano un’idea di sviluppo. È ricerca del consenso. Con la rassegna vogliamo tornare a una dimensione umana perché l’individuo è chiamato a definire la propria identità. E’ necessario cercare una nuova via. Penso a Marco Guzzi e alla sua rivoluzione silenziosa e pacifica con gruppi sparsi per il paese. Non basta un movimento, serve prima di tutto la consapevolezza interiore".

Da dove parte la rivoluzione della rassegna filosofica?

"Lo chiederemo ai nostri ospiti durante i sette incontri. Partiremo questa sera con Vito Mancuso che ci parlerà de ‘Il senso delle cose oltre la finitezza della vita’. Ci vedremo in biblioteca a Misano alle 21, come per tutti gli appuntamenti. La settimana successiva arriverà Marco Guzzi con ‘Io sono colui che divento’ perché mai come in questo momento l’essere umano è chiamato a ridefinirsi. Il 17 ottobre Silvano Petrosino ci parlerà de ‘La sorpresa dell’uomo: l’eccezione della ragione e del desiderio’".

Cecchini, tolga una curiosità, la rassegna affronta la dimensione umana, quanto siamo diventati disumani?

"Di questo ne parleremo con Paolo Ercolani il 24 ottobre: ‘Il mistero uomo: umano, troppo umano, disumano’. Questo perché non è possibile considerare ‘ciò che ci rende umani’ senza tenere presente che siamo anche disumani. La chiusura sarà con Marcello Veneziani il 7 novembre con la lectio: ‘l’Oltreuomo, euforia e perdizione. Marx, Nietzsche e il tempo che verrà’".

Andrea Oliva