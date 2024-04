Misano, la squadra di Piccioni tra veterani e volti nuovi

Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la lista ‘Scegli Misano’ che candidato Fabrizio Piccioni. Confermati i nomi forti, quelli che alle elezioni del 2019 hanno incassato preferenze pesanti. Nelle elezioni in comuni come Misano, dove non sempre ci si presenta con i simboli dei partiti, conta arrivare in ogni casa e nel Partito democratico hanno una macchina rodata. Tuttavia serve anche innovare per ampliare il bacino elettorale e portare una spinta in più. Per questo la lista del sindaco uscente mescola in egual misura nomi che hanno già esperienza con volti nuovi. Il rapporto tra ‘vecchi’ e ‘nuovi’ è di otto a otto. Tra le conferme si trovano l’attuale vice sindaca, due assessori e il presidente del consiglio comunale. Tra le novità si incontra una studentessa universitaria di 20 anni, una rappresentante della categoria degli albergatori che di anni ne ha 27, due esperti in marketing, due avvocati e due ingegneri.

Età media. Sarà il nuovo tormentone misanese. Ftto sta che dopo Marcello Tonini, il quale ha lanciato un appello per intercettare candidati quarantenni, nel centrosinistra stavano facendo la stessa cosa. L’età media si è abbassata rispetto a 5 anni fa arrivando a 40 anni con una rappresentanza paritaria tra uomini e donne. Eccoci ai nomi. I due ingegneri sono Emanuele Barogi già segretario del Pd a Misano, e Alex Belpassi. Ci sono anche due geometri: Paola Damiani e Marco Dominici. La categoria pensionati è rappresentata da Giuseppina Ferri. Gli avvocati sono la vice sindaca uscente Maria Elena Malpassi e il giovane Giacomo Gamberini. Per gli operai c’è Alberto Para, attuale segretario del Pd. Passando al comparto turistico compaiono Prisca Pari, albergatrice, Nicola Schivardi, assessore uscente e imprenditore turistico. Per il marketing la lista Scegli Misano presenta Genni Piobbici, consulente di digital marketing, e un altro consulente, Luca Signorini. A seguire l’artigiana Daniela Sammarini, la psicologa Giorgia Signorini, la studentessa Giada Siliquini e il fisioterapista Filippo Valentini, assessore uscente.

"Sono particolarmente soddisfatto dei candidati della mia lista – dice il sindaco Fabrizio Piccioni –. Poter garantire un graduale rinnovamento delle candidature vuole dire trovare figure giovani e con tanta voglia di darsi da fare per la propria comunità, cosa non scontata e questo ci fa capire che quanto seminato in questi anni sta dando i propri frutti e le persone continuano ad appassionarsi alla vita della propria città". Piccioni già guarda al giorno dopo le votazioni. "Gli assessori uscenti e i consiglieri che hanno già esperienza amministrativa, accompagneranno i nuovi candidati in un percorso di crescita che darà loro gli strumenti per capire il funzionamento della macchina comunale, apportando allo stesso tempo nuovi stimoli e nuove visioni. Profili professionali e di studio delle figure scelte che sono inoltre garanzia di competenza nei singoli campi e che saranno utili alla crescita della proposta politica della città". La lista sarà ufficialmente presentata sabato 27 aprile all’Hotel Savoia di Misano alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Andrea Oliva