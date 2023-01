Misano, le Befane in piazza

Misano celebra l’Epifania con la festa della Befana. Venerdì dalle 15 piazza della Repubblica sarà teatro di spettacoli, degustazioni e distribuzione di doni. Saranno due le Befane che, in compagnia di Babbo Natale, distribuiranno i regali a tutti i bambini, fino ai dieci anni, residenti a Misano Adriatico. Per ritirare il proprio dono bisognerà presentare la cartolina ricevuta a scuola, oppure verificare la presenza del proprio nome in elenco.

Gli artisti di strada Otto Il Bassotto e Gambeinspalla Teatro proporranno gli spettacoli ‘Faccia di Gomma’ e ‘Sogni’. L’associazione Avis di Misano farà assaggiare il panettone a tutti i presenti, ci saranno bevande calde e un mercatino artigianale. Sarà inoltre possibile pattinare sulla pista di ghiaccio, attiva fino all’8 di gennaio.

L’attesa della ‘vecchia signora’ sarà scandita anche dagli appuntamenti nelle frazioni. Domani alle 16, nella casina del Comitato di Misano Monte, si terrà la tombola della Befana per i bambini, con merenda per grandi e piccoli. Tombola anche a Scacciano, dove alle 20.30, nel centro di quartiere, ci sarà l’evento Aspettando la Befana con dolci tipici del periodo, cioccolata calda e vin brulé.