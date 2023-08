Misano mette nel mirino le grandi aziende

Trentamila metri quadrati di terreno e una capacità edificatoria che sfiora i 9mila metri quadrati. Numeri che fanno gola. Almeno è quello che spera l’amministrazione di Misano che ha presentato un’asta pubblica per la vendita il lotto che si trova a Raibano. Va detto fin da subito che non si tratta di superfici da trasformare in edilizia pubblica. In questa zona, posta tra le prime colline e destinata all’espansione della zona artigianale, il residenziale sarebbe poco appetibile. Il Comune invece si rivolge alle aziende e non solo a quelle locali. Siamo a poca distanza dal casello di Riccione, per altro nella zona sono in corso i lavori per completare la bretella che, dal casello dell’A14, porta fino a Villaggio Argentina saltando le zone della vecchia statale, immerse tra le case e i semafori. Il Comune bussa alle aziende di logistica e trasporti e spera che gli interessamenti che c’erano stati già in passato, per costruire su queste aree, possano concretizzarsi e, perché no, avanzino anche altri operatori del settore intenzionati a mettere le radici in Riviera. Per portarsi a casa i due lotti oggetto d’asta, servono poco meno di 1,7 milioni di euro. Per partecipare c’è tempo fino al 19 settembre.

"I terreni all’asta – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – si riferiscono a un’area, all’interno del polo produttivo di Raibano, di cui siamo in parte proprietari, mentre l’altra parte appartiene alla Cbr. Già in passato erano emersi interessi di aziende per le possibiltà che questa area offre. Vedremo come va l’asta". Il Comune di Misano, nella migliore delle ipotesi, andrebbe a intascare una cifra portante per il bilancio, da destinare al finanziamento di opere pubbliche sul territorio. Sempre in settembre il Comune metterà all’asta un secondo lotto. Si tratta di una superficie più piccola, ampia 943 metri quadrati, che si trova a Misano Brasile inserita nel comparto C2-1. Il lotto consente una capacità edificatoria di 140 metri quadrati. Il valore richiesto dal Comune come base d’asta ammonta a 112mila euro. Per presentare offerte c’è tempo fino alle 12 del 19 settembre.

Andrea Oliva