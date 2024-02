Misano Monte, Pasquinelli lascia la guida del comitato

Sara Pasquinelli dopo dieci anni lascia la presidenza del comitato di Misano Monte. L’atto è stato depositato il primo giorno di febbraio. Martedì sera il comitato si riunirà per eleggere un nuovo presidente.

"Me ne vado serena di aver dato tanto e ricevuto tanto – dice Pasquinelli –, sicura che chi verrà dopo di me porterà aria nuova e spero tanti nuovi associati. Ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di sperimentare tante cose nella vita di tutti i giorni non avrei mai potuto fare. Aspetto tutti martedì sera verso le 21 al centro di quartiere per un saluto e l’elezione del nuovo presidente".