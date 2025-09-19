Vincere
CronacaMisano pronta ad accogliere gli Spartani
19 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Misano pronta ad accogliere gli Spartani

Dopo il record di ingressi al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini disputato la settimana scorsa al Misano world circuit, albergatori e operatori turistici non vogliono arrendersi alla fine dell’estate. Già dalle prossime ore arriveranno gli ‘Spartani’. E saranno in tanti, almeno 6mila quelli iscritti alla Spartan race. Si tratta della competizione per chi vuole superare i propri limiti con sfide all’ultimo ostacolo tra sforzi e pesi da portare nelle varie tappe del percorso. Gli Spartani partiranno dall’Arena 58 per poi dirigersi verso la spiaggia, procedendo nell’oasi naturalistica del Conca e nella zona di Portoverde. Per gli alberghi e le attività sarà un’ulteriore iniezione di presenze turistiche dopo i 174mila spettatori nel weekend della MotoGp, e in precedenza i 63mila ingressi all’Italian bike festival.

"Gli eventi sportivi, accompagnati da un settembre perfetto dal punto di vista meteorologico – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – stanno producendo ottimi risultati in termini di presenze. Già da qualche anno puntiamo a consolidare la tradizionale stagione turistica con grandi eventi sportivi nei mesi primaverili e nel mese di settembre. Uno binomio, quello tra turismo e sport, che si sta dimostrando vincente".

