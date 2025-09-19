Misano pronta ad accogliere gli Spartani

Dopo il record di ingressi al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini disputato la settimana scorsa al Misano world circuit, albergatori e operatori turistici non vogliono arrendersi alla fine dell’estate. Già dalle prossime ore arriveranno gli ‘Spartani’. E saranno in tanti, almeno 6mila quelli iscritti alla Spartan race. Si tratta della competizione per chi vuole superare i propri limiti con sfide all’ultimo ostacolo tra sforzi e pesi da portare nelle varie tappe del percorso. Gli Spartani partiranno dall’Arena 58 per poi dirigersi verso la spiaggia, procedendo nell’oasi naturalistica del Conca e nella zona di Portoverde. Per gli alberghi e le attività sarà un’ulteriore iniezione di presenze turistiche dopo i 174mila spettatori nel weekend della MotoGp, e in precedenza i 63mila ingressi all’Italian bike festival.

"Gli eventi sportivi, accompagnati da un settembre perfetto dal punto di vista meteorologico – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – stanno producendo ottimi risultati in termini di presenze. Già da qualche anno puntiamo a consolidare la tradizionale stagione turistica con grandi eventi sportivi nei mesi primaverili e nel mese di settembre. Uno binomio, quello tra turismo e sport, che si sta dimostrando vincente".