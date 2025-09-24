Misano, pronto il nuovo palazzetto: "Puntiamo sul turismo sportivo"

Un nuovo palazzetto dello sport a Misano. I lavori sono quasi ultimati, mancano alcuni dettagli come l’imbiancatura esterna e la tribuna interna in arrivo (conterrà 200 spettatori). "Ma la struttura è già collaudata e pronta per essere affidata alle società sportive in modo che possano partire con le attività", precisa il sindaco Fabrizio Piccioni. Sabato pomeriggio ci sarà il taglio del nastro. Accadrà in concomitanza con la Festa dello sport che si svolgerà nel pomeriggio tra le 14,30 e le 18,30 nel centro sportivo Rossini. Attraverso prove gratuite, dimostrazioni pratiche e informazioni sui corsi, sarà possibile conoscere l’offerta sportiva presente sul territorio e vivere un pomeriggio divertendosi. Nel corso del pomeriggio ci sarà anche animazione con dj Set, mentre il comitato Scacciano offrirà la merenda. Il nuovo palazzetto dello sport, sottolinea il sindaco, "consentirà di dare una risposta efficace alle richieste delle associazioni del territorio, ma avrà anche un effetto sul turismo sportivo sempre più importante per allungare la stagione. Infatti oggi il centro sportivo ha dimensioni e particolarità interessanti per accogliere grandi eventi sportivi. Abbiamo due palazzetti e una tensostruttura oltre all’area esterna con campi. Un polo sportivo di qualità che lavorerà in sinergia con gli altri spazi sportivi in città". Il costo del nuovo palazzetto si avvicina ai due milioni di euro di cui 300mila arrivano da un contributo regionale.

a. ol.