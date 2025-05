Misano ricorda Mattia Ahmet. Cerimonia con i genitori

Misano ricorda il giovane Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo quattordicenne deceduto in conseguenza dell’agguato subito in un mercato a Istanbul nel gennaio scorso. Mattia era figlio di Andrea Minguzzi, chef misanese che si era trasferito in Turchia. Venerdì mattina saranno due i momenti dedicati al ricordo. Il primo inizierà alle 10,30, nella palestra della scuola primaria quando gli alunni delle classi terze della scuola media ‘Giovanni XIII’ incontreranno i genitori di Mattia, il padre Andrea e la madre Yasemin Akincilar, e le forze dell’ordine che sensibilizzeranno sui pericoli e sulle conseguenze delle armi da taglio. Interverranno, inoltre, lo psicologo Alberto Dionigi e il Gruppo Sgr che da anni promuove un progetto di contrasto al bullismo. Sarà presente anche il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

A seguire a mezzogiorno in biblioteca si svolgerà il secondo appuntamento aperto anche alle famiglie e alla cittadinanza. Nell’occasione l’amministrazione comunale di Misano intitolerà la ‘Sala Ragazzi’ in memoria di Mattia, con l’affissione di una targa. Spazio anche ad un momento musicale con l’esibizione del maestro Christian Bellisario del Conservatorio di Milano. "Vogliamo ricordare Mattia, una giovane vita che si è spezzata troppo presto – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni e della vicesindaca Maria Elena Malpassi – ma lo vogliamo fare accompagnando l’omaggio ad un momento educativo per i giovani, affinché la tragedia che ha colpito questa famiglia possa servire ad evitare che altri episodi simili possano ripetersi in futuro".