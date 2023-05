Misano scalda i motori, la Superbike porta 65mila spettatori

La Misano dei motori è pronta a rombare, e gli hotel a riempirsi.

Il ponte del due giugno porta al Misano world cirtuit il campionato mondiale della Superbike a un mese dalle gare che si sono disputate a Barcellona. Per la località si tratta del primo e vero banco di prova della stagione. Sono attesi nei tre giorni della competizione 65mila appassionati in circuito. Un volume di arrivi che genererà anche migliaia di presenze turistiche grazie al fatto che avverrà in un ponte, e i turisti potranno soggiornare per una o più notti.

A brindare alla Superbike non sarà solo Misano. "Sarà un weekend di grandi eventi sulla costa riminese – dice Giammaria Manghi, responsabile della Segreteria politica della Presidenza della Regione –. L’Emilia-Romagna Round del WorldSBK accenderà i riflettori su un appuntamento attesissimo da tutto il motorsport. Si aggiungerà ai tanti segnali di vitalità del territorio, prontissimo ad una stagione turistica a pieno ritmo".

Giovedì piloti e fan si incontreranno a Portoverde e di Misano e alla sera al Rockisland sul molo a Rimini. A Misano alle 11 i piloti partiranno in e-bike dalla MWC Square davanti al punto Tecnobike per percorrere i 7 chilometri della EcoVia del Conca fino a Portoverde e poi un tratto dell’EcoVia del Mare, per poi incontrare i fans. Sempre giovedì, ma alle 18, l’appuntamento coi fans sarà a Rimini dov’è in programma il Meet and Greet al Rockisland. Sono attesi diversi i piloti, in particolare la pattuglia degli italiani.