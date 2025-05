Misano, terzo tratto della pista ciclopedonale

Inaugurato l’ultimo tratto di pista ciclopedonale lungo via Tavoleto, dal confine con Riccione a Misano Cella, per una lunghezza di 3 chilometri. Dopo la realizzazione del primo tratto a Villaggio Argentina e dopo il collegamento fino a Casette, il terzo step ha riguardato la realizzazione del tratto che da via Ca’ Raffaelli arriva a via San Giovanni. L’intervento si è completato con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e il rifacimento del marciapiede alla Cella, per un costo di 450.000 euro, finanziati in parte attraverso fondi regionali e risorse comunali. Il sindaco Fabrizio Piccioni: "L’obiettivo che ci siamo posti è quello di collegare in sicurezza le varie frazioni fra loro. Il prossimo passo sarà la realizzazione del tratto Villaggio Argentina - Misano Mare".