Misano, ultimo round per evitare lo strappo

Le lunghe ore del centrodestra a Misano. Ieri sera il confronto tra i referenti provinciali delle tre anime: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. "Ci siamo visti a inizio settimana – premette il coordinatore degli azzurri Antonio Barboni –. Attendiamo una sintesi per uscire ufficialmente, penso già in giornata". Andare con Tonini o scegliere la strada che piace ai Fratelli, la lista di bandiera? C’è anche un’altra opzione: salutarsi e prendere ognuno la propria strada. Veronica Pontis, consigliera comunale già candidata sindaca e da un paio di anni nelle file della Lega, ha scelto si essere nella lista di Marcello Tonini. La sua uscita ha creato nel centrodestra più di un mal di pancia rendendo molto complicato trovare un punto di incontro tra i partiti.

"Ci incontreremo e troveremo in un modo o nell’altro una soluzione", diceva ieri pomeriggio Barboni, a poche ore dall’incontro. "Vedremo i pro e contro delle alternative che abbiamo davanti". Veronica Pontis ha già fatto la propria scelta, ma non porterà la bandiera del Carroccio nella lista di Tonini. L’ex direttore dell’Ausl Romagna è stato chiaro: non vuole vessilli. Dunque se i vertici del Carroccio non sposeranno le intenzioni di FdI, creando una lista alternativa, il rischio è rimanere nell’ombra alle prossime comunali.

Altrimenti c’è la soluzione Bellaria dove il partito è ufficialmente con il sindaco uscente Giorgetti e gli altri partiti di centrodestra anche se l’uomo della Lega, al secolo Enzo Ceccarelli, ha deciso di non sposare quel progetto e non lesina critiche alla maggioranza uscente. "Del caso Ceccarelli ne parleremo a tempo debito, ma comunque prima delle elezioni", avverte i compagni di viaggio Barboni. Tuttavia "ogni comune è una realtà a sé". Bellaria non è Misano, e Giorgetti non è Tonini. Intanto FdI continua a lavorare per trovare pretendenti che vogliano presentarsi in lista. Mentre i nomi papabili per il candidato sindaco sono ad oggi quelli di Antonio Mignani, già consigliere comunale e politico di lunga data, e Diego Pensalfini che alle ultime elezioni era nella lista di Claudio Cecchetto.

D’altro canto nel centrosinistra rimangono alla finestra, arroccati nel fortino democratico. Il programma della lista che sostiene Fabrizio Piccioni, sindaco uscente, procede senza scossoni. Basterà? Alle ultime comunali Piccioni e il centrodestra vinsero, ma con il 39,1% dei consensi, non con la maggioranza assoluta. A non stare con le mani in mano è Marcello Tonini che può spaziare in ogni dove, da sinistra a destra, alla ricerca di uomini e donne che vogliano tentare la scalata al municipio senza bandiere sulle spalle.

Andrea Oliva