Misano, un euro al metro per coltivare gli orti

Se frutta e verdure costano troppo meglio produrle in proprio. Il Comune di Misano intende dare una mano a chi lo farà offrendo terreni a prezzi simbolici, un euro a metro quadrato come canone annuale. Con l’avvio del nuovo anno l’amministrazione comunale rinnova l’invito a farsi avanti a chi intende curare l’orto. Sul territorio ci sono piccole aree verdi di proprietà comunale senza una specifica destinazione d’uso, che il Comune vuole trasformare in orti. Si tratta di piccoli frustoli, a volte di intersezioni tra strade secondarie. Aree facili da raggiungere e coltivare come orto urbano. "La richiesta può essere presentata dai residenti negli stabili limitrofi al terreno di proprietà comunale o, in assenza di edifici confinanti, dai residenti nel raggio di cento metri". Sarà l’orto sotto casa. L’amministrazione ha avviato il progetto tre anni fa, in piena pandemia. Da allora c’è stata una buona risposta e oggi il progetto viene rilanciato.

Oltre all’aspetto economico il Comune intende recuperare aree che sarebbero rimaste incolte e a rischio degrado, facendone dei piccoli giardini con frutta e verdura. "La sperimentazione ha dato buoni risultati – commenta l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi –, ma ci sono ancora tante aree urbane minori che potrebbero essere richieste dai privati per essere coltivate con un approccio di piccola auto-produzione. Crediamo fortemente nel valore di questo progetto".