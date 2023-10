‘Misanodamare’, un’app per conoscere la storia e le tradizioni "Misanodamare": progetto multimediale interattivo per conoscere storia e luoghi di Misano Adriatico. Sabato presentazione alle 17 in biblioteca. Itinerario turistico sul lungomare da piazzale Roma a Portoverde. Cartellonistica invita utenti ad accedere all'app per approfondire vari temi.