Miss mamma, lo show di Ada Di Campi, ferita dalla Uno Bianca: “L’ho fatto per aiutare le donne che soffrono”

Rimini, 10 giugno 2025 – Il balletto. La sfilata. E poi i baci mandati al pubblico che si spellava le mani di applausi. “Pensare che non avevo nemmeno il vestito adatto…”, sorride Ada Di Campi. Che domenica è stata l’autentica regina della tappa del concorso di Miss mamma italiana a Santarcangelo. Di Campi era in giuria, ma gli organizzatori hanno insistito perché sfilasse anche lei insieme alle altre concorrenti. E alla fine Ada ha accettato, esibendosi con grazia e ironia. Un’esperienza che l’ex poliziotta ferita dalla banda della Uno bianca quando aveva solo 22 anni (“ho ancora i proiettili in corpo”), dal 2023 consigliera di Fratelli d’Italia a Rimini, ha voluto anche immortalare con un breve video pubblicato sui social, diventato subito virale.

Che effetto fa passare da giurata a concorrente di Miss mamma italiana?

“In realtà ho solo sfilato in passerella, non sono ancora una concorrente. Me l’hanno chiesto tante volte di partecipare – racconta Di Campi, madre di due figlie – e ho sempre detto no. Domenica a Santarcangelo ho raccolto l’invito a fare la sfilata. Vedremo se nelle prossime tappe sarò anche tra le concorrenti. Chissà”.

La sua performance è già sulla bocca di tanti.

“Vero. E io sono proprio divertita. L’ho fatto con entusiasmo. Tante persone che non conoscono questi concorsi o li giudicano negativamente, non sanno che per molte donne che hanno storie di dolore e sofferenza alle spalle sono invece occasioni per ritrovare la fiducia in sé stesse. Diciamo che ho voluto mandare un messaggio e dare il mio contributo a una manifestazione che è impegnata anche con iniziative benefiche”.

Si è sentita subito a suo agio sul palco?

“Sì, è stata una sorpresa anche per me. Io non cammino bene, a causa delle ferite subite quel maledetto 3 ottobre 1987 nell’assalto della Uno Bianca (oltre alla Di Campi rimasero feriti l’agente Luigi Cenci e il sovrintendente Antonio Mosca, morto due anni dopo, ndr). Eppure mi sono proprio scatenata, ho ballato e sfilato... L’ho fatto con lo spirito di divertirmi e per una buona causa. Ho ancora impresse le emozioni delle donne detenute a Rebibbia, quando siamo stati lì per la tappa di Miss mamma italiana in carcere, il 31 marzo scorso. Quel giorno ho raccontato la mia storia: alla fine molte detenute sono venute da me e mi hanno abbracciato, anche se io sono stata una poliziotta e loro si ritrovano dall’altra parte...”.

Lo rifarà?

“Sono in partenza per una lunga vacanza in Cina, ma al ritorno… Ci penserò, mai dire mai. Non cerco visibilità. Voglio solo aiutare le altre donne e far capire loro che ci si può sempre rialzare, anche dal più grande dolore”.