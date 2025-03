Miss Mamma elegge la più bella di Rebibbia

Sarà la prima volta che una donna detenuta in carcere verrà eletta miss. Con tanto di passerella all’interno dell’istituto di pena. Andrà in scena lunedì nel carcere romano di Rebibbia ’Cuore di mamma’, a cura di TeMa di Paolo Teti, che da anni organizza il concorso articolato in varie sezioni. Alle quali ancora ’mancava’, per così dire, quella legata a un istituto di pena. "C’è dietro un lavoro partito due anni fa – spiega Teti – e grazie anche alla buona volontà dei dirigenti dell’istituto carcerario che si sono adoperati ora siamo davvero orgogliosi di annunciare quello che sarà per la prima volta al mondo un concorso di bellezza-simpatia, entrerà in un istituto di pena".

A contendersi lo scettro saranno sedici donne detenute, selezionate tra le circa 300 di Rebibbia dall’organismo interno, l’area pedagogica del carcere. Le mamme detenute, faranno tre uscite: la prova passerella con abito elegante e tacchi a spillo, la prova casual con jeans e maglietta celebrativa dell’evento (raffigurante un grande cuore e la dicitura Miss Mamma Italiana Cuore di Mamma). L’ultima uscita sarà la prova di abilità: ballo, canto, recitazione.

"La città di Bellaria Igea Marina che ospita la finale del Concorso – spiega Teti – ha ritenuto importante appoggiare questa iniziativa che sposa il concetto di inclusività innato nei bellariesi". "Sono felice di poter regalare – aggiunge Teti – sorrisi, gioie ed emozioni, alle 16 mamme recluse, nel carcere femminile più grande d’Europa. Questa, sarà sicuramente una gioia anche per tutte le altre donne ospiti di Rebibbia".

Alla tappa speciale di Miss Mamma Italiana a Rebibbia presenzieranno il sindaco Filippo Giorgetti, che presiderà la giuria, ed il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, insieme a Ada di Campi (ex poliziotta ferita dalla banda della Uno bianca), che ne faranno parte assieme a dieci mamme veterane già elette miss nei concorsi degli scorsi anni. Tra le protagoniste dell’evento, in veste di mamme co-conduttrici che affiancheranno Paolo Teti, patron del concorso, la santarcangiolese Serena Pagliarani e la forlivese Barbara Semeraro, vincitrici del concorso Miss Mamma Italiana degli anni passati, ed oggi presentatrici di varie selezioni del concorso di Miss Mamma, a livello nazionale.

Sarà presente, anche la riminese di origini marocchine Fatima Zohra El Atifi, pre finalista lo scorso anno alle fasi finali di Miss Mamma Italiana. Fatima, in qualità di ospite, presenterà un ballo orientale. Ospite dell’iniziativa sarà anche la cantante Daniela Vallicelli di Predappio. Il Comune di Bellaria Igea Marina e la Fondazione Verdeblu, sono partner dell’evento.

Mario Gradara