Miss Mamma, finalissima in piazza Cinquanta bellezze per uno scettro

Miss Mamma Italiana al gran finale. Da venerdì a domenica 1 tre serate di spettacolo ed intrattenimento durante le quali le mamme finaliste si esibiranno in sfilate d’eleganza ed originali prove di bravura. Va in scena in piazza don Minzoni, nel cuore di Bellaria, il Concorso nazionale riservato a tutte le mamme di età tra i 25 e i 45 anni. Per la sua 30° edizione, il concorso organizzato da Te.Ma Spettacoli, in collaborazione con Verdeblu e il Patrocinio del Comune, presenterà delle novità tra le quali la direzione artistica di Roberto Vecchi, autore, giornalista e regista televisivo e la presentazione della finalissima a cura di Carolina Rey,attrice e conduttrice di Rai Uno. "Dopo più di cento tappe in tutta Italia – spiega Verdeblu – , ed una straordinaria selezione estera presso la Fiera del Turismo di Ginevra con mamme italiane residenti in Svizzera, oltre alla presenza presso la storica Fiera di Colmar, per un totale di circa un migliaio di concorrenti, Miss Mamma Italiana torna a celebrare la sua conclusione nella città di Panzini. "Quest’anno sarà la trentesima edizione di un contest che parla della mamma, cuore della famiglia, nostro segmento principale nella proposta turistica. Le oltre 100 tappe e la visibilità che ci dà la stampa nazionale, sono una bella comunicazione, lo testimoniano i tanti big della stampa che presiederanno in giuria", dice Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu. "Un valore aggiunto sono le mamme venute in vacanza a Bellaria Igea Marina, dopo aver partecipato al concorso negli anni passati, essendo rimaste legate alla nostra città. Le 50 mamme finaliste, saranno per quattro giorni nei nostri hotel con le loro famiglie". Insomma, presenze turistiche in più.