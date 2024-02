Missione capitale della Cultura. La Regione ’promuove’ Rimini

"L’Emilia-Romagna sostiene Rimini: una grande occasione". Promossa da Bologna. Adesso tocca a Roma. Si è tenuta a Palazzo Garampi la seduta dalla V commissione dell’assemblea della Regione Emilia Romagna, dedicata alla candidatura della nostra città a Capitale italiana della cultura 2026. La seduta di approfondimento del progetto, che vede Rimini affiancata dai sindaci della Romagna, è stata preceduta da una visita guidata della delegazione, in testa l’assessore regionale Mauro Felicori e la presidente di commissione Francesca Marchetti – col sindaco Jamil Sadegholvaad a fare da cicerone – ai luoghi simbolo della storia e della cultura cittadina: Castel Sismondo, la Domus, il Museo della città, il Museo Fellini, il teatro Galli.

"La candidatura di Rimini, già entrata tra le 10 ‘finaliste’ – ha detto il sindaco – è un punto di partenza e non di arrivo. Per me in qualche modo, abbiamo già vinto. La candidatura infatti è figlia di una crescita soprattutto di consapevolezza di questa città, che grazie ad un percorso avviato negli anni ha riscoperto se stessa, superando quella visione di terra di soli ‘ombrelloni’ a cui siamo molto legati e ancora oggi fondamentale, ma che per un periodo sembrava bastasse a se stessa". "Non mi piacciono le autocelebrazioni – ha aggiunto – ma non esagero se dico che Rimini è la città più immaginata d’Italia. Ogni italiano ha un ricordo di Rimini per esserci stato. Rimini è citata 671 volte nei titoli di una canzone italiana. Rimini è una spiaggia, è Fellini, è Tondelli, è De Andrè; è Sergio Zavoli, è lo scandaloso tempio malatestiano, è Tonino Guerra, è la Francesca di Dante primo personaggio protofemminista d’Italia, è Piero della Francesca, è l’arrivo della via Flaminia e poco distante il chilometro zero della via Emilia, è il Ponte di Tiberio e l’Arco d’Augusto. E’ una distesa infinita di ombrelloni, è la discoteca, è il corpo, ed è stata anche ‘riminizzazione’". "La Regione si mette al servizio delle città e del loro sviluppo – ha concluso l’assessore Felicori –. Capitale italiana della cultura non è un ‘bollino’ di cui fregiarsi, è una sfida che le città danno a se stesse. La prima grande sfida è il conflitto urbanizzazione-ambiente. Lo sviluppo della costa è stato negli anni uno sviluppo massiccio che ora va ripensato in chiave ambientale. Anche la cultura è un fattore trainante dello sviluppo. Nel post Covid il turismo culturale ha assunto sempre più centralità mostrando tutte le sue potenzialità".

Mario Gradara