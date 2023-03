Missione in carcere per i consiglieri "Celle da rifare, mancano gli agenti"

Sarà una giornata storica giovedì per Rimini: per la prima volta il consiglio comunale si terrà in carcere. Palazzo Garampi l’aveva annunciato e ieri mattina, in vista della seduta, la presidente del consiglio Giulia Corazzi e alcuni consiglieri hanno fatto visita ai ’Casetti’ e toccato con mano la situazione della casa circondariale. Rispetto all’ispezione fatta dai consiglieri nel 2019, la situazione è migliorata. Superati i problemi di sovraffollamento del passato. Attualmente sono 133 i detenuti (la capienza sarebbe per 125), ma sono lontani i numeri di pochi anni fa quando ai ’Casetti’ c’erano in media 150 persone e anche di più. Ma i tasti dolenti non mancano, come la situazione nella prima sezione. "Le celle sono troppo piccole – hanno osservato alcuni – e i bagni andrebbero rifatti. "L’altro problema – dice Carlo Rufo Spina, avvocato e consigliere di Fratelli d’Italia – è la mancanza di personale. Il carcere di Rimini è sott’organico, all’appello manca un terzo degli agenti previsti in pianta stabile ai ’Casetti’". Come già ricordato dalla direttrice Palma Mercurio, gli agenti sono 60: dovrebbero essere 90. Per Spina "ottime le attività di reinserimento lavorativo e sociali, per favorire una nuova vita ai detenuti una volta scontata la pena". Il consigliere poi fa notare che "il 60% dei detenuti è straniero".

Il consiglio di giovedì arriva dopo il protocollo firmato dal Comune per la giustizia riparativa - il tentativo di ’riconciliare’ tra loro detenuti e vittime dei reati - e l’elezione del nuovo garante dei detenuti, Giorgio Galavotti. "Alla luce di queste novità – osserva l’assessore Kristian Gianfreda – abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto per dare un ulteriore segnale di attenzione al tema del carcere. Lo scopo è fare in modo che i ’Casetti’ diventino sempre più una realtà in cui creare progetti efficaci di rieducazione e reale reintegro dei detenuti e ridurre il rischio di recidiva".

Manuel Spadazzi