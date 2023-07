Missione in Germania "Riprendiamoci i tedeschi"

La missione per riportare i turisti dalla Germania è sempre più urgente. E c’è chi, vedi la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, prova a bruciare le tappe intrattenendosi a parlare di turismo con l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling. La situazione impone azioni importanti, lo si capisce dalle parole dell’assessore regionale Andrea Corsini che l’altro ieri, presentando la Notte Rosa, ha spiegato come "il calo nel turismo in Romagna dopo c’è stato soprattutto nel turismo dai Paesi di lingua tedesca, perché la Pentecoste in giugno è stata penalizzata dall’alluvione e da messaggi negativi che sono arrivati fino in Germania". C’è dell’altro: "Ci sono state indicazioni da parte del governo tedesco di non andare in vacanza in Emilia Romagna, questo ha avuto un peso importante purtroppo". Invertire la portata di un simile messaggio è complicato. L’onda lunga di quel garbato invito a non trascorrere le vacanze sulla riviera romagnola, rischia di compromettere l’intera estate. Così ci si muove. Tra meno di una settimana, il 12 luglio a Francoforte, il mondo del turismo regionale assieme all’Enit e al governo proverà a invertire la rotta di una stagione che stenta a decollare nonostante si sia già in luglio. "Un evento che è stato organizzato dalla Regione, dall’ambasciata italiana in Germania e da Enit, per riuscire a rilanciare l’immagine della nostra Riviera su quel grande mercato. Perché i tedeschi devono tornare anche d’estate", dice l’assessore. Doveva essere la stagione dei grandi numeri, con un boom di arrivi dall’estero, ma al momento così non pare. Così se i tedeschi non arrivano in riviera, allora si va in Germania, recita la massima di Regione e governo.

C’è anche chi ha deciso di bruciare i tempi. "Martedì ho avuto l’onore di essere ospite presso la residenza dell’Ambasciatore di Germania a Roma – spiega la deputata Colombo – Nell’occasione si sono svolte la presentazione ed i saluti del gruppo di amicizia Italia-Germania, presieduta dall’onorevole Giangiacomo Calovini". A cena "si è parlato del turismo tedesco in Riviera. L’Ambasciatore si é dimostrato un sostenitore della nostra amata Romagna in quanto di madre italiana, e precisamente di Forlì, e ha espresso il desiderio di raggiungere presto i nostri lidi". La deputata fa parte di un intergruppo per sollecitare gli scambi che ci possono essere con la Germania. "Stiamo lavorando, per quanto concerne il turismo, per favorire lo scambio interculturale che ormai dal dopoguerra coinvolge i nostri popoli. Tra gli altri temi l’economia, la transizione energetica, immigrazione e la formazione".

Andrea Oliva