Missione in Germania Riviera troppo calda? Il sindaco invita il ministro tedesco

Missione tedesca per il sindaco Sadegholvaad. Ieri ha spedito una lettera al ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, per "invitarlo ufficialmente nella città di Rimini per le sue prossime vacanze in Italia".

L’intento è recuperare i rapporti con la Germania dopo che il ministro ha profetizzato nei giorni scorsi la fine del turismo in Italia. Il 16 luglio si era trovato in una Bologna rovente reagendo così: "L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine". Venerdì scorso aveva poi corretto il tiro facendosi un selfie davanti alla fontana di Trevi: "36 gradi, un po’ di vento. Va bene. Dopo i Caravaggio nella fresca Galleria Borghese, ora fontana di Trevi". Ma la frittata era ormai fatta soprattutto per chi, leggi amministratori e imprenditori romagnoli, da un paio di mesi cercano di recuperare i turisti tedeschi spaventati dall’alluvione di maggio.

La ministra al Turismo Daniela Santanché ha cercato di recuperare i rapporti facendo presente che gli interventi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sono in atto. Ma a Rimini si vuole cercare di fare un qualcosa in più, trasformare la comunicazione negativa in una opportunità. "Sono milioni – scrive Sadegholvaad - i cittadini tedeschi che considerano Rimini e la Romagna la loro seconda patria, così come l’Italia intera, eletta da sempre sogno e desiderio di tutto ciò che oltrepassa la routine quotidiana". Dunque, "la posso rassicurare: noi ci siamo. Il nostro turismo, così come il turismo di tutto il sud dell’Europa, non scomparirà a causa dei cambiamenti climatici. Da cittadini europei daremo il nostro contributo per trovare le soluzioni in grado di fermarne gli effetti negativi; realizzeremo ciò che è necessario per far sì che questa continui a rimanere la meta della vacanza anche per i discendenti di Goethe. Il sole continuerà a splendere e a fare bene". Se poi il ministro, che è medico epidemiologo, non fosse ancora convinto, "abbiamo ombrelloni, aria condizionata, musei, ristoranti, bar, pizzerie". Chissà che vent’anni dopo non torni l’occasione per organizzare una grande festa di riappacificazione tra Italia e Germania, o meglio tra Riviera e Germania. Nel 2003 le parole del sottosegretario leghista al turismo Stefani, scatenarono la replica del governo tedesco. Il cancelliere Schroeder cancellò le vacanza in Italia, la Bild contestò l’Italia fino a quando Rimini e la Bild organizzarono la festa, il momento della pace sulla spiaggia della riviera.

Se ne parlò per settimane, fu un incredibile strumento di promozione turistica. Ci furono anche albergatori che offrivano sconti a quei tedeschi che si fossero presentato in hotel con una foto ritagliata del sottosegretario Stefani. Dopo vent’anni si può bissare. "Illustrissimo Professor Karl Lauterbach – chiude il sindaco -, come si dice qui da noi ‘venga oltre’ a Rimini. La aspettiamo con un benvenuto e un sorriso".

Andrea Oliva