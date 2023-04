Missione in Ucraina per Serena Soldati

C’è anche la consigliera comunale di Rimini Serena Soldati (nella foto con Jamil Sadegholvaad) tra i volontari che hanno portato aiuti umanitari in Ucraina, con la nuova Carovana della pace guidata dalla Papa Giovanni XXIII, che vede la partecipazione di tante altre associazione. La missione è coordinata da Gianpiero Cofano, il segretario generale della comunità fondata da don Oreste Benzi. Sono 150 i volontari impegnati, partiti con 30 mezzi. Ieri durante l’Angelus Papa Francesco ha voluto rivolgere "una speciale benedizione alla ’Carovana di pace’ partita dall’Italia. Insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino e offrono rami di ulivo, simbolo della pace di Cristo". Il Papa ha pregato di nuovo per la fine del conflitto. Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, tramite un messaggio video, ha voluto ieri esprimere "la vicinanza di Rimini al popolo ucraino e ai volontari impegnati nella missione umanitaria". Per il sindaco "non si può rinunciare alla prospettiva della pace. La speranza è che la diplomazia torni a essere protagonista il prima possibile".