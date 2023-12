Missione in Vaticano. La visita del Papa per la festa di don Oreste. Ora Rimini ci spera

Papa Francesco in visita a Rimini nel 2024? Ci sperano la Diocesi e l’associazione Papa Giovanni XXIII, che da mesi sono al lavoro per avere il Pontefice ospite alle celebrazioni per don Oreste Benzi. Nel 2025 ricorre infatti il centesimo anniversario dalla nascita del fondatore della Papa Giovanni. Ma le iniziative in ricordo del ’sacerdote dalla tonaca lisa’ prenderanno il via già il prossimo anno. E la Papa Giovanni XXIII e il vescovo di Rimini hanno invitato ufficialmente Bergoglio a partecipare a uno degli eventi che si terranno nel 2024. È già stato istituito un tavolo di lavoro e ci sono stati vari incontri (l’ultimo poche settimane fa) tra il vescovo, gli operatori della Papa Giovanni e il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ci ha pensato lo stesso monsignor Nicolò Anselmi a consegnare l’invito al Papa e ci sono ampie possibilità che Francesco decida di accettare e venire a Rimini.

La speranza di avere il Santo Padre a Rimini nel 2024 è concreta. Sarebbe una visita storica, dopo quella del 1982 di Giovanni Paolo II, in occasione del Meeting di Cl, e quella poi di Benedetto XVI a San Marino e Pennabilli nel 2011. Bergoglio conosce molto bene la figura e le opere di don Oreste, scomparso il 2 novembre 2007. E in Vaticano è in corso il processo di beatificazione per il fondatore della Papa Giovanni. Dopo la fase diocesana a Rimini, che si è conclusa nel novembre 2019, la causa di beatificazione è al vaglio della Congregazione dei Santi. A seguire la fase romana del processo, per conto della Papa Giovanni XXIII, è sempre la teologa Elisabetta Casadei, già postulatrice nella prima fase riminese. Durante la quale è stato fatto un lavoro imponente: oltre 100 i testimoni ascoltati, con 18.632 pagine di atti tra le deposizioni dei testimoni stessi, gli scritti del sacerdote e altri documenti. Per la comunità della Papa Giovanni XXIII, naturalmente, don Oreste è già "santo". Ma affinché venga proclamata la beatificazione, occorrerà attribuire un miracolo avvenuto per intercessione di don Oreste.

Intanto la comunità ha festeggiato a modo suo Natale e Santo Stefano. La sera del 24 operatori e volontari sono scesi in strada per portare cibo, beni di prima necessità e sorrisi ai senzatetto. Insieme a loro hanno celebrato la messa di Natale nel piazzale della stazione. Ieri invece – come accade da 40 anni – nella chiesa della Grotta rossa si è celebrata la tradizionale ’festa del riconoscimento’ per oltre 120 ragazzi e ragazze ex tossicodipendenti che hanno terminato la fine del percorso teraupetico nelle strutture della Papa Giovanni, in Italia e all’estero. A celebrare la messa è stato lo stesso vescovo di Rimini. Monsignor Anselmi ha lodato l’impegno della comunità e ai ragazzi usciti dal tunnel della droga ha detto: "Questa è una festa vera della vita. Voi siete testimoni della speranza, avete toccato con mano il dolore e lo avete affrontato".