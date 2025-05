Missione istituzionale a Palermo. Valloni: "Un gioco da ragazzi"

"È stata un’occasione preziosa per crescere, confrontarsi e capire come i giovani amministratori possano incidere davvero sulla qualità della vita delle nuove generazioni". Parla così Francesco Valloni, 19 anni, consigliere comunale di Bellaria Igea Marina nella lista Noi con Filippo Giorgetti, appena rientrato dalla sua prima ‘missione’ istituzionale a Palermo, dove ha partecipato all’Assemblea nazionale Anci Giovani. "È stata un’esperienza molto bella – racconta – C’erano tantissime figure istituzionali, anche della ‘sorella maggiore’ Anci nazionale, come il presidente Manfredi, sindaco di Napoli, e il vicepresidente Pella". Circa 600 giovani amministratori da tutta Italia si sono ritrovati all’Università di Palermo per discutere di ambiente, sport, rigenerazione urbana e youth policies. Non a caso il claim della duegiorni palermitana era ‘Un mondo migliore – L’agenda per i giovani’. "Tutti i partecipanti avevano meno di 35 anni al momento dell’elezione - sottolinea ancora Francesco Valloni - È stato interessante capire come le loro realtà affrontino sfide simili alle nostre". Valloni, il più giovane consigliere di Bellaria, ha partecipato anche alla serata istituzionale tenutasi al Palazzo dei Normanni, sede del Consiglio regionale della Sicilia. "Eravamo una quindicina dall’Emilia Romagna. È stato un modo per creare legami e scambiarsi idee concrete". Una testimonianza che conferma quanto, anche dai banchi di un consiglio comunale locale, si possa guardare lontano.

a.d.t.