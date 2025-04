Missione rilancio dell’estate: "Arriveremo a un milione di turisti"

La Riccione d’estate sta perdendo attrattività. Duro sentirselo dire, ma è quanto emerge dal report di Kpmg, voluto dalla giunta Angelini per impostare le strategia turistica. Nonostante una corposa lista di criticità emerse dal report, l’amministrazione comunale è sicura di rilanciare il turismo raggiungendo in soli quattro anni il milione di arrivi turistici, traguardo tutt’altro che vicino essendo stati nel 2024, poco più di 876mila. A questa cifra, ovvero il milione di arrivi, per la giunta Angelini equivale "un valore economico di un miliardo di euro". Insomma, si pensa in grande, ma l’analisi di Kpmg ha messo in luce una sequela di problemi davanti a una platea in cui erano presenti referenti delle categorie economiche e tanti operatori. A presentare lo studio ci ha pensato Roberto Giovannini, partner di Kpmg, che ha sottolineato come "l’offerta turistica ha faticato a e evolversi rispetto ai nuovi trend di consumo, italiani e globali, non in un punto particolare, ma in tutta la sua complessità". In altri termini la domanda è cambiata come anche i bisogni dei viaggiatori, ma la città non avrebbe risposto in maniera adeguata.

Della dipendenza del turismo riccionese dai visitatori italiani, soprattutto lombardi ed emiliani (la metà del totale), si è già detto, e servirà un impegno specifico per intercettare il turismo straniero, visto come l’unica vera leva per alzare qualità e numeri. C’è poi il tema dell’estate. Oggi, ha rilevato l’analisi di Kpmg, il problema non è tanto destagionalizzare, ovvero coprire turisticamente tutto l’anno. Siamo davanti a una perdita di attrattività della stagione balneare, ed è su questo che servirà agire. In giunta intendono allungare la stagione da tre a sei mesi. Anzi, di più, l’amministrazione pensa di poter far crescere il turismo durante la stagione estiva e allungata, di un 20-25% entro il 2028.

Per raggiungere gli obiettivi che la giunta si è data, diviene necessario procedere con la costituzione di una Dmo, Destination management e organization, ovvero una società pubblico privata nella promozione e organizzazione di eventi, necessità emersa dal report. Ora si tratta di capire le mosse e le decisioni che prenderà l’amministrazione Angelini con il piano strategico da adottare. Il piano prevede una trasformazione completa dell’offerta turistica riccionese attraverso nove direttrici operative che vanno dall’accoglienza in spiaggia alla ristorazione, shopping, cultura dello sport, eventi legati al turismo congressuale e divertimento notturno.

"L’obiettivo che ci poniamo è ambizioso - chiude la sindaca -, ma è ciò che la nostra città merita. Dopo anni di crescita rallentata e di offerte che non hanno saputo stare al passo con l’evoluzione del turismo, oggi decidiamo di cambiare passo. Non sarà semplice, ma abbiamo scelto la strada giusta: quella dell’ascolto, della pianificazione strategica e del lavoro condiviso con il territorio".

Andrea Oliva