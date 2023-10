Missione tedesca per la piadina. In fiera l’arzdora e 2mila assaggi

La piadina per prendere per la gola i tedeschi. In attesa che siano i tedeschi a tornare in riviera da turisti, è stata la piadina a viaggiare fino ad arrivare a Colonia, per stuzzicare i palati all’Anuga, la fiera internazionale del settore food. In cinque giorni sono stati serviti oltre 2mila assaggi di piadina romagnola IGP preparati da una arzdora. Per Alfio Biagini, presidente del consorzio dei produttori: "La fiera ha permesso di fare conoscere ancora di più la piadina romagnola Igp, in Italia e Germania, come prodotto versatile e accogliente con prodotti provenienti da ogni parte del mondo".

L’Anuga è tra le più importanti fiere di settore a livello europeo. Nei cinque giorni sono stati oltre 2.500 i visitatori e la maggior parte hanno potuto assaggiare la piadina con i prodotti tipici del territorio e non solo. La versatilità del prodotto ha consentito di presentare assaggi con ripieni dalla coppa ed i salumi piacentini al salmone norvegese, dalle erbe di campo alla crema spalmabile.

Protagonista dello stand è stata l’arzdora che ha mostrato come si prepara la piadina romagnola Igp, ed ha anche risposto alle domande sugli ingredienti utilizzati, la preparazione e le caratteristiche del prodotto rispetto ad altri pani simili. "Siamo molto soddisfatti della partecipazione ad Anuga - riprende il presidente del Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola Igp, Alfio Biagini -. I visitatori hanno mostrato curiosità e vivo interesse per il nostro prodotto, per i valori che veicola e la terra da cui proviene apprezzando anche la sua versatilità e inclusività, capace di accogliere prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Importante anche il supporto fattivo di Cna Rimini e Arezzo". Nello Stand anche incontri B2B con buyer, distributori e importatori provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla Germania e Italia, i due Paesi del progetto. Tra le visite istituzionali c’è stata quella del segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Germania, Eliomaria Narducci.