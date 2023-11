Missiroli: "La ’Lambruschini’ mi ha insegnato a usare la fantasia"

In quella scuola, parola di Marco Missiroli, "è avvenuto un piccolo miracolo...". Miracolo che lo scrittore riminese proverà domani a raccontare, in occasione della festa per i 60 anni della scuola elementare ’Lambruschini’ dell’Ina casa, il quartiere dove è cresciuto.

Nelle opere di Missiroli il ricordo potente degli anni trascorsi all’Ina casa riaffiora spesso. Avere tutto, l’ultimo romanzo di Missiroli (da cui verrà tratto un film) è in gran parte ambientato proprio nel quartiere dove ha passato la sua infanzia e la sua adolescenza. Per questo la scuola ha pensato bene di invitare lui e l’illustratrice Alice Barberini (pure lei l’ha frequentata) come ospiti speciali alla festa per i 60 anni della ’Lambruschini’ che si terrà domani pomeriggio, dalle 15 in poi, insieme a insegnanti, alunni, genitori ed ex studenti.

"Per me gli anni alla ’Lambruschini’ sono stati molto fervidi – ammette Missiroli – Me ne sono accorto solo molto tempo dopo. Se riuscissimo a farci caso, mentre avvengono questi piccoli miracoli, saremmo tutti fortunati". Lo scrittore ha accettato con grande entusiasmo l’invito. E confessa. "Mi sono reso conto soltanto che in quel cortile della scuola, le partite a calcio, le sfide a nascondino, i primi interessamenti amorosi, la maestra Angelina che ci faceva fare quelle lunghe ricreazioni... è un po’ come se la ’Lambruschini’ mi abbia dato un corredo di immaginazione e fantasia futura".

Alcuni personaggi dei romanzi di Missiroli sono ’nati’ proprio lì, nel quartiere dell’Ina casa. E la ’Lambruschini’ è stata e resterà sempre un luogo del cuore, per lo scrittore riminese. Non solo: Missiroli è ancora molto legato ai compagni di allora. "Eravamo in 12 in classe alle elementari, e dopo tanti ancora li seguo ancora. So bene o male cosa ha fatto uno, cosa ha fatto l’altra, i loro destini".