Mister Gaburro chiude le porte del Romeo Neri

Il derby si avvicina e il Rimini chiude le porte del ‘Romeo Neri’. Tanto per tenere lontani gli occhi dei cugini, vicinissimi di casa. Così, dall’allenamento di oggi e fino alla rifinitura di sabato mattina, Santini e compagni si alleneranno sul sintetico dello stadio di casa a porte chiuse. Così ha disposto Marco Gaburro che, per la prima volta dopo mesi, per il derby di domenica a Cesena ha la rosa quasi al completo. In infermeria, anche se in netta ripresa, c’è solo Mencagli che anche in questa prima settimana di gennaio sta continuando a svolgere un lavoro differenziato. E, a questo punto, sarà costretto anche a saltare la seconda giornata del girone di ritorno in attesa di rimettersi completamente al passo con i compagni, una volta buttato definitivamente alle spalle il guaio muscolare che lo ha stoppato sin qui.