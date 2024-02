Mister Troise ritrova Pietrangeli

Pietrangeli torna ad allenarsi, Morra è ancora a mezzo servizio. Ma c’è da scommettere che entrambi saranno a disposizione di mister Troise per i novanta minuti di venerdì contro il Cesena. Il difensore romano si è ormai buttato definitivamente alle spalle il problema muscolare che lo ha stoppato durante l’ultima gara casalinga contro la Torres. Pietrangeli ha saltato il match con il Pineto e pure quello dell’ultimo turno con il Perugia. Assente solo in Umbria, invece, Morra, anche lui alle prese con un fastidio muscolare. Per il derby di ritorno il tecnico del Rimini potrà contare anche su Garetto che ha appena scontato un turno di squalifica. E naturalmente sugi ultimi arrivati, Oddi e Quacquarelli che ieri, alla ripresa, si sono regolarmente uniti al gruppo indossando per la prima volta il biancorosso.