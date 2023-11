Misteri avvolti nelle nebbie

È tornato novembre e con lui le ore passate sotto una trapunta a leggere libri misteriosi e cupi. È quel periodo dell’anno in cui il tempo fuori dalla finestra si allinea al clima delle storie che leggiamo. Per vivere una vera e propria esperienza immersiva vi consiglio ‘Il labirinto delle nebbie’ di Matteo Cavezzali (Mondadori). Lo scrittore ci regala pagine in cui tradizioni e maledizioni si rincorrono in un’atmosfera impalpabile nell’immaginario paese romagnolo di Afunde. La Grande Guerra è appena finita e gli uomini del villaggio non sono più tornati a casa. Afunde è un paese di donne, di mestieri e rituali antichi. Nel giorno in cui il parroco decide di celebrare una messa in memoria dei soldati non tornati, il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane ragazza porta l’ispettore Bruno Fosco a perdersi nel fango di quel posto al limite del mondo. Dopo essere sopravvissuto alla trincea ora deve sopravvivere ai macabri ritrovamenti di Afunde. Simboli e oscuri presagi lo accompagnano nella ricerca. Insieme a lui c’è Ardea, una giovane donna che sembra provenire da un mondo pagano, un ingenuo sottoposto e un anarchico. La verità si nasconde nella palude, la grande protagonista di questo libro. Una terra che il mare chiama a sé, nasconde, cela e salva. Il realismo magico romagnolo, fatto di oscure figure e dialetto aggrovigliato nei denti, prende vita grazie alla capacità di raccontare storie di Matteo. Lo scrittore conosciuto anche come autore e insegnante di podcast all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, presenterà il libro mercoledì 8 durante la rassegna Mementi presso la Giochi del Titano. Debora Grossi