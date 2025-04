Mistero al Grand Hotel di Rimini: sparita collana di brillanti da diverse migliaia di euro

Rimini, 16 aprile 2025 – Un colpo apparentemente senza piste. Senza indizi. Avvolto nel mistero. Un mistero che come in un film di Diabolik aleggia ora sopra i pinnacoli e le cupole del Grand Hotel di Rimini, da cui proprio ieri sarebbe stata asportata una collana di brillanti da una camera di un ospite.

L’allarme per il presunto furto è stata lanciata infatti dalla stessa proprietaria della collana, ritenuta del valore di alcune migliaia di euro. La donna, secondo quanto riferito dalla stessa ai carabinieri, era uscita in mattinata dalla propria stanza, lasciando in camera su un comodino il collier da migliaia di euro. Al suo ritorno, poco dopo l’ora di pranzo, però l’ospite si sarebbe trovata davanti alla bruttissima sorpresa: la collana era sparita.

Secondo le primissime ricostruzioni l’ospite aveva nella stanza, dislocata nella dépendance dell’hotel di lusso, una cassaforte dentro cui però non era stata riposta la collana in questione. Lasciata invece per l’appunto su un comodino. Non ci sarebbero poi segni di scasso apparenti da lasciar presumere che qualcuno si sia intrufolato nella stanza forzando la porta di ingresso.

Ecco perché la donna – che appartiene alla comunità ebraica che in questi giorni rappresenta la unica clientela del Grand Hotel con circa 400 ospiti presenti in struttura – ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, allarmata per il presunto furto subito.

Alla dépendance del Grand Hotel infatti sono immediatamente accorsi i carabinieri della compagnia di Rimini, i quali ora si stanno occupando delle indagini sulla misteriosa scomparsa del gioiello. La proprietaria della collana di brillanti da diverse migliaia di euro ha infatti già presentato formale denuncia alle autorità competenti e gli stessi militari dell’Arma hanno compiuto anche i rilievi scientifici del caso per isolare eventualmente tracce utili a ricostruire che cosa è successo davvero nella camera del Grand Hotel e, soprattutto, dove sia finita la collana della donna.

Con ogni probabilità verranno poi acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona, per monitorare eventuali accessi sospetti alla struttura in cui si sarebbe consumato il furto.