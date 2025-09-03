Mistero sulla statale. Ferma l’auto e scende. Travolto da un Suv

di Lorenzo Muccioli

RIMINI

Avrebbe detto all’amico di doversi fermare un attimo per "verificare una cosa". Poi, all’improvviso, avrebbe aperto la portiera dell’auto, scendendo e attraversando a piedi la Statale in un tratto buio in cui le auto sfrecciano a 110 chilometri orari. Quasi inevitabile l’impatto fatale con le altre vetture. Un comportamento inspiegabile, al quale gli agenti della polizia stradale di Rimini stanno tentando di dare una risposta per poter far luce sull’incidente costato la vita ad Arrigo Lepri, 83 anni, ex commercialista di Santarcangelo di Romagna.

L’uomo è deceduto l’altro ieri, poco dopo le 21.30, travolto da più automobili lungo la Statale 16, nei pressi di Igea Marina. Secondo le prime ricostruzioni, Arrigo Lepri viaggiava in direzione Rimini insieme a un amico a bordo della sua Dacia Duster. L’auto si è fermata in una piazzola di sosta lungo la Statale 16 e, dopo aver aperto il bagagliaio, l’83enne avrebbe detto all’amico di "aspettare un attimo". Si sarebbe quindi incamminato nel buio, attraversando le due corsie del proprio senso di marcia, superando il guardrail e raggiungendo la fascia di vegetazione sul lato opposto. Dopo pochi minuti ha ripercorso lo stesso tragitto per tornare verso la sua vettura. È stato in quel momento, mentre si trovava nuovamente sulla carreggiata, che una Range Rover guidata da un ventenne riminese lo ha centrato in pieno. L’automobilista, che ha dichiarato di essersi trovato l’uomo davanti all’improvviso, non ha avuto il tempo materiale per frenare. L’urto ha scaraventato Lepri sull’asfalto, dove è stato colpito anche da altre auto in transito, rendendo vano qualsiasi tentativo di soccorso. Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è rettilineo, scarsamente illuminato e con limite di velocità fissato a 110 km/h, condizioni che non lasciano margini di reazione a chi si imbatte improvvisamente in un pedone sulla carreggiata.

Il giovane alla guida è rimasto sotto choc, mentre l’amico ottantenne che attendeva in macchina ha raccontato di aver sentito soltanto un forte colpo, comprendendo solo in seguito la gravità dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Rimini, che ha effettuato i rilievi e interdetto a lungo la circolazione per consentire il recupero della salma e la conclusione delle operazioni. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, atto dovuto in casi simili, e il conducente è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. "Arrigo era un lavoratore instancabile – ricorda Emanuele Zangoli, commercialista, ex assessore e oggi socio dello studio di Santarcangelo di Romagna fondato proprio da Lepri –. Lo spazio che lo studio occupa oggi è il frutto di un impegno costante che lui ha messo per tantissimi anni. Ha anteposto il lavoro a molte altre cose, ed è stato un grande conoscitore della normativa tributaria e societaria, apprezzato per le sue capacità dialettiche e per la bravura nel contenzioso".