Misure alternative al carcere: patto tra San Marino e Italia

È passata alla Camera la ratifica dell’accordo tra Italia e San Marino sul riconoscimento reciproco delle decisioni riguardanti le pene alternative al carcere e le sospensioni condizionali. L’accordo era stato firmato alla fine del marzo 2022 e contiene, oltre alle misure alternative alla detenzione, le sanzioni sostitutive delle pene detentive e le misure per il reinserimento sociale dei condannati. La firma, ormai quasi due anni fa, era arrivata in occasione della visita ufficiale dell’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia a San Marino. Un occasione per stringere la meno e mettere nero su bianco insieme al segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. Si tratta del primo accordo sottoscritto dall’Italia, in tema di esecuzione di pene non detentive, con un Paese extra Ue. "L’accordo tra le due Repubbliche – era stato spiegato con un comunicato congiunto del ministero della Giustizia e la segreteria di Stato per la Giustizia e la famiglia della Repubblica di San Marino – è volto a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, attraverso misure che, come è ormai consolidato, favoriscono la riduzione del tasso di recidiva, contribuendo così ad una società più sicura. Consentirà, nei casi in cui sia concessa la sospensione condizionale della pena o siano state applicate misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive da eseguirsi nella comunità di scontare la pena nel proprio Stato di cittadinanza o residenza e non in quello nel quale la sentenza è stata pronunciata. La firma di questo accordo, unitamente a quello già sottoscritto nel maggio 2021 in materia di confisca dei beni di illecita provenienza, sugella l’ottimo rapporto di amicizia tra l’Italia e la Repubblica di San Marino".

Ora il via libera definitivo alla Camera, salutato con soddisfazione dal deputato Pd e membro della commissione esteri Fabio Porta. Che ne sottolinea così l’importanza: "Si mette in evidenza la condivisione tra Italia e San Marino dei valori che animano le democrazie europee e che – ha detto – dobbiamo sempre tenere presenti. Con la sottoscrizione di questo accordo contribuiamo a favorire il recupero di chi deve scontare una pena e contribuiamo a una società più sicura". Pensando agli obiettivi da raggiungere a fine legislatura, il segretario Ugolini si era augurato si arrivasse presto alla ratifica che, puntualmente è giunta prima che il governo sammarinese arrivi ai saluti. Ora è attesa anche la ratifica dell’accordo in materia di confisca dei beni di provenienza illecita.