Mobilità ciclistica e cicloturismo. Rimini va a caccia di fondi

‘Bici in Comune’ per tirare la volata al cicloturismo. La giunta ha approvato una delibera che consentirà al Comune di partecipare al progetto. L’iniziativa intende promuovere la mobilità ciclistica attraverso una serie di iniziative innovative e sostenibili. Per realizzarlo si cercherà di intercettare finanziamenti statali con la candidatura a un avviso pubblico statale, rivolto ai Comuni italiani, per la promozione della mobilità ciclistica. Il finanziamento è stato proposto lo scorso aprile con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il progetto prevede la promozione del cicloturismo, attività con le scuole, la riqualificazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili, e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili verso le zone industriali e commerciali. Inoltre, saranno organizzati eventi sportivi ciclistici per incentivare l’uso della bicicletta. Il Comune di Rimini potrà beneficiare di un contributo massimo di 113mila euro, suddiviso in tre ambiti: la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta; la riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili; e l’organizzazione di eventi ciclistici e cicloturistici.