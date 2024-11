Mobilità collettiva, Fiera da record tra innovazione e sostenibilità

Si è conclusa ieri alla Fiera di Rimini l’undicesima edizione di Ibe Intermobility and Bus Expo, l’evento di riferimento per il trasporto collettivo e le filiere industriali connesse, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg). L’edizione 2024 ha segnato un record di partecipazione, con un aumento del 90% dei visitatori professionali rispetto al 2022, un incremento del 58% degli espositori e un 11% in più di aziende estere su una superficie espositiva ampliata del 32% per un totale di 31.560 metri quadrati.

In tre giorni, oltre 370 persone hanno testato i dieci autobus disponibili per i test drive, mentre 40 convegni e workshop hanno attirato l’interesse di oltre 150 relatori, confermando Ibe come un importante momento di confronto per l’innovazione e la sostenibilità del settore. Notevole anche l’attenzione della stampa, con il 40% dei giornalisti provenienti dall’estero, a testimonianza della crescente vocazione internazionale dell’evento.

Innovazione e sostenibilità al centro dell’edizione 2024

Ibe si è consolidata come piattaforma centrale per la filiera del trasporto collettivo, sempre più orientata alla decarbonizzazione e all’integrazione tra modalità di trasporto. Tra le principali novità, il debutto di Intermobility Future Ways, il primo Forum Nazionale della Mobilità Condivisa, nato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. Il forum ha riunito aziende, istituzioni e esperti per promuovere modelli di business sostenibili e interconnessi.

Tra gli espositori principali: Iveco bus, Irizar, Scania, Volvo Buses, Otokar, Man, e molti altri. Durante l’evento sono stati assegnati i premi della 1ª edizione del Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione, dedicato a progetti di eccellenza in ambito di sostenibilità e innovazione tecnologica. Tra i vincitori: Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, Sono Motors GmbH e Zf Italia.