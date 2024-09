Mobilità sostenibile: premiata la stazione di Santarcangelo

Una ’maratona’ di tre giorni dedicata alla mobilità sostenibile. È quella che in questi giorni, da domenica a ieri, hanno organizzato insieme Italia nostra (sezione Valmarecchia) e l’associazione Amodo (Alleanza per la mobilità dolce) per promuovere il turismo slow e la mobilità sostenibile, in occasione della ’Settimana europea della mobilità’. L’iniziativa è partita domenica mattina da Santarcangelo, con la cerimonia del premio Euroferr, consegnato dall’associazione europea ferrovieri al sindaco Filippo Sacchetti "come riconoscimento del valore storico, architettonico e culturale della stazione di Santarcangelo". "La nostra stazione – dice Sacchetti – è diventata sempre più strategica nella vita di Santarcangelo. È il punto di partenza e di arrivo della nuova mobilità sostenibile di Santarcangelo, l’anello di congiunzione della rete delle piste ciclabili che si sta ampliando sempre di più e sarà resa visibile da un vero e proprio progetto unico della città, che in soli 15 minuti collegherà centro e frazioni".