Moda, al via il corso. Nuovi tecnici in Romagna

Il mondo della moda potrà finalmente vedere nascere anche in Romagna nuovi tecnici altamente specializzati, negli ambiti di abbigliamento e calzature, che andranno ad affiancarsi ai creativi, entrambi fondamentali per il corretto funzionamento dell’intero sistema moda.

Sarà possibile grazie al corso ‘Made in Italy fashion executive’, promosso dalla Fondazione Its Adriano Olivetti, in collaborazione con Assoform Romagna e la scuola professionale Cercal. Il progetto, in partenza a novembre e giunto alla sua seconda edizione, nasce per rispondere alle esigenze delle aziende del settore moda del territorio romagnolo, in particolare di Rimini e San Mauro Pascoli, e intende formare tecnici superiori di processo e di prodotto in ambito abbigliamento e calzature, ovvero figure professionali che operano nell’area fashion conoscendone anche i processi realizzativi.

Il corso, della durata di due anni, prevede 2000 ore di attività didattica con docenti professionisti, di cui 800 di stage all’interno di aziende del settore di riferimento a scelta, che permetteranno a giovani e adulti di acquisire le competenze necessarie, quali capacità organizzative, coordinamento e modellistica e di ottenere conoscenze non solo sui prodotti finali, ma anche sulle logiche organizzative e sui processi aziendali, per poi "portarli direttamente nel mondo del lavoro".

"L’area dedicata alla moda è in crescita all’interno della fondazione Olivetti – spiega Serena Musolesi, amministratore delegato del Cercal – Noi vogliamo dare anche al territorio romagnolo questa possibilità, offrendo un percorso diverso rispetto a quelli già proposti e fondendo competenze comuni legate alla produzione di abbigliamento e calzature, perché è importante che si comprenda che la moda non è solo disegno".

Al termine del corso, è previsto un esame finale che, una volta superato, consentirà di ottenere il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate in "Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda", che potrà operare all’interno di aziende industriali e in realtà imprenditorali artigiane.

Anna Bellocchi