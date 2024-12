Moda e costruzioni in crisi. Cala l’export, ma tiene il turismo

Calano le esportazioni del tessuto produttivo riminese. Crollano il numero di startup innovative e i fatturati nel settore manifatturiero. In difficoltà anche il mondo delle costruzioni con la fine della corsa al superbonus 110. La fotografia della Camera di Commercio sul settore produttivo provinciale nel 2024 riflette le difficoltà più volte raccontate delle aziende in un crescente ricorso alla Cig. I dati dell’anno che sta per terminare lasciano trasparire un timido ottimismo in pochi settori. Tra questi c’è quello turistico con un aumento delle presenze e del fatturato. In generale cala il tasso di disoccupazione. Stando ai dati di Prometeia, soffre anche l’industria manifatturiera. Prendendo in esame le imprese con oltre 9 dipendenti, al terzo trimestre la produzione era in calo del 13,5% sull’anno precedente. Stessa sorte per il fatturato (-13,7%). Rimane stabile la domanda estera il che limita il calo degli ordini al 4,8%. Il settore più colpito è quello dli macchinari (-7,3%), seguono l’abbigliamento e accessori (-12,2%) e prodotti in metallo (–11,4%). Va meglio invece per il comparto mobili e legno (+5,8%) e l’alimentare (+3,1%). E’ questo il settore in cui cresce l’occupazione di un paio di punti percentuali. Nelle costruzioni la contrazione del volume di affari è del 2,2%. Il commercio al dettaglio rimane pressoché stabile (-0,2%). Ma davanti alla grande distribuzione in crescita di un punto, la piccola cede di un punto. Le esportazioni perdono un 2,7% rispetto a un anno fa. Crescono quelle alimentari e le bevande, diminuiscono quelle nel settore della nautica di oltre 10 punti percentuali. Crolla il numero di startup innovative ben 19,4% in meno. Il turismo alza la testa. Il fatturato dell’intero settore alloggio e ristorazione cresce dell’1,7%.