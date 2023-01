Moda ed eventi trovano spazio Dai Galletti

Il ristorante ‘Dai Galletti’ a Santarcangelo si trasforma in un nuovo spazio eventi. Il titolare Rino Mini, titolare anche di Ferramenta in piazza Ganganelli, aveva chiuso il locale a inizio agosto, lamentandosi per "i pochi parcheggi nel centro storico di Santarcangelo" e per "le tante multe dei vigili fatte ai clienti", che andavano nel locale e spesso lasciavano l’auto in divieto di sosta. Mini aveva spostato l’attività del ristorante accorpando il tutto in piazza. Quegli spazi, nella parte alta del borgo storico, sono rimasti chiusi per mesi. Poi Mini ha deciso di riaprire lo stabile con gli eventi.

Il primo è stato organizzato poco prima di Natale: un appuntamento speciale dove si è parlato attraverso la moda, di arte, ricerca e naturalmente cucina. Organizzatori dell’evento sono stati Tiziano Corbelli e Roberto Giacomini, con la loro ‘Cuisine Couture’, in un omaggio a René Gruau e alla cultura del colore e dell’immaginazione. Il progetto è nato alcuni anni fa per valorizzare questo mondo: il primo evento fu organizzato per il compleanno della Stamperia Marchi di Santarcangelo, dove furono presentati tessuti e stoffe rivisitate. Il secondo fu invece un omaggio al pittore Giulio Turci e al suo mondo sognante. "Dopo questi due eventi abbiamo scelto proprio il locale di Rino Mini _ dice Tiziano Corbelli _ per raccontare le illustrazioni di René Gruau. Le collezioni sono state disegnate da Roberto Giacomini e l’ultima prende ispirazione dal libro di ricette edito nel 1972 e firmato dalla Maison Dior dove l’artista Gruau ne curò le illustrazioni. Tra zuppe, insalate, legumi, formaggi, dolci, si tratta la ‘cucina cucita a mano’. Non potevamo scegliere altra location, se non quella di Mini".

I materiali usati per la collezione, appartengono all’archivio di manifattura della maglieria della signora Teresina Maresi, del borgo Don Minzoni. "Il futuro Dei Galletti potrebbe diventare proprio il luogo giusto per organizzare eventi _ continuano gli organizzatori _ E’ un luogo magico che si presta molto bene alla creazione di appuntamenti, con scenografie a tema. Ci auguriamo che "Cuisine Couture" possa essere stato di buon auspicio per gli appuntamenti che si susseguiranno in futuro in questo locale".

Da imprenditore Rino Mini assicura che "continueremo a usare quegli spazi per organizzare eventi. Saranno occasioni speciali e non costanti ma continueremo ad aprire il locale al pubblico".

Rita Celli