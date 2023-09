Moda, parte il corso di alta specializzazione. Le grandi aziende aprono le porte ai giovani

Arriva a San Giovanni il corso di alta specializzazione nella moda (IFTS), coordinato dalla scuola calzaturiera del Cercal. Il corso pone l’attenzione sull’abbigliamento tra artigianalità, nuove tecnologie e sostenibilità e sarà effettuato a San Giovanni presso la Gilmar divisione industria. I posti disponibili sono 20, le ore di formazione 800 tra aula didattica ed esperienza diretta in azienda. La partecipazione è gratuita. "Si tratta di un corso di formazione professionale che annovera figure operative e figure medio-alte _ spiega Luca Giannini, vicepresidente Cercal _ come modellisti, prototipisti ed assistenti agli stilisti". Al corso possono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, residenti in Emilia-Romagna. L’accesso è consentito anche a persone ammesse al 5° anno dei percorsi liceali o con diploma di 4° anno di IeFP (Tecnico dell’Abbigliamento). "Il tecnico del prodotto di abbigliamento interviene nelle varie fasi di realizzazione dei prototipi, a partire dalla rappresentazione grafica del capo campione fino al confezionamento del prodotto finito, utilizzando competenze digitali integrate con processi tradizionali _ spiegano i promotori _ applica le sue conoscenze sulle tecniche di lavorazione e le relative tempistiche, tenendo conto delle richieste stilistiche e delle caratteristiche dei materiali impiegati, per ottimizzare i processi di prototipazione e produzione". Sono 800 le ore formative, 480 di aula e laboratorio e 320 in azienda. La scadenza per le iscrizioni è il 20 ottobre. Il corso è organizzato con 6 sei imprese del settore (Aeffe, Gilmar Divisione Industria, Aesse Projects, Camac, Teddy, Punto Art), che partecipano alla sua realizzazione mettendo a disposizione aule, docenti e attrezzature. Sono partner del progetto l’Istituto Curie di Savignano e il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Il 5 ottobre alle 15.30 alla Gilmar si terrà un incontro di presentazionento.