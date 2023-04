Mode ’strapazzalingue’ che spopolano tra i ragazzi: il corsivo e il grassetto e l’antenato farfallino

Oggi molti giovani, nella loro spensierata supponenza, cercano di imporre innovativi "linguaggi"nel tentativo di mettersi in mostra. I pionieri di queste pseudo lingue sono Elisa Esposito, nota sui social per aver lanciato la moda del “Corsivo”e il suo fidanzato Davide Gentile, conosciuto come “Gentisosa”, fondatore del neologismo del “Grassetto”. Gli inesperti devono sapere che il corsivo consiste nell’aggiungere alla fine di ogni parola che chiude una frase, delle vocali I-O-E. Queste verranno poi pronunciate in modo allungato. Per il grassetto, invece, basta pronunciare tutte le parole con una voce cupa e potente. Ma questi sono solo due degli innumerevoli gerghi generati dai giovani, in realtà questa moda strapazzalingua fu originata dal “Farfallino”. Il Farfallino è un linguaggio artificiale giovanile diventato popolare negli anni ‘90 sotto forma di gioco, ma già conosciuto e utilizzato dal regista Federico Fellini nel film “8 12” . Attenzione però ai bambini che giocano davanti ai display con questi linguaggi: se non si conosce ancora bene il proprio idioma, scherzare con lui è controindicato, si rischia di imparare a sbagliare.

Classe IIA